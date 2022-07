Trainer Jorge Sampaoli verlaat Marseille

Sampaoli leidde Marseille afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Ligue 1 en een ticket voor de groepsfase van de Champions League. “Wij zijn tevreden over de weg die we hebben afgelegd en over de emoties die we samen hebben beleefd. Maar na lang beraad zijn beide partijen, handelend in het belang van het project Olympique Marseille, overeengekomen een punt te zetten achter deze etappe.” Volgens Franse media was Sampaoli niet tevreden dat Marseille nog nauwelijks inkomende transfers heeft gerealiseerd in de zomermercato.

Sampaoli ruilde in februari 2021 het Braziliaanse Atlético Mineiro voor Marseille. Voorheen trainde hij onder meer Sevilla en was hij bondscoach van Chili en Argentinië.