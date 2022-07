Wat Oekraïne al sinds 2014 ambieert is een feit: het land is sinds vrijdag verbonden met het Europese elektriciteitsnetwerk. Oorspronkelijk stond die netwerkkoppeling maar binnen enkele jaren gepland, maar de oorlog in Oekraïne zorgde voor een stroomversnelling van die plannen. “Dit is vooral een symbolische stap”, zeggen experts, “waar vooral Oekraïne wel bij vaart.”