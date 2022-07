Vlaming Michiel (32) kookt aan boord van luxejacht voor de superrijken: “Eén keer heb ik iemand horen uitvliegen. Iemand van de familie Rothschild”

Terwijl de modale mens de volgende weken vakantie neemt om richting zon, zee en misschien zelfs hagelwit strand met palmbomen te trekken, is zo’n exotisch paradijs net de werkplek van Michiel Standaert (32). Zijn job: kok op het luxejacht Hemisphere, de grootste catamaran ter wereld. “Het is hard werken, maar koken terwijl je orka’s rond de boot ziet springen, het heeft wel iets.” Zijn gasten zijn ook niet van de minste, en dat is te merken aan het prijskaartje.