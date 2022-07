Twee Belgische wandelaars gered in Franse Alpen (met dank aan Whatsappje naar Antwerpen)

Twee Belgische wandelaars, die in moeilijkheden verkeerden in het nationaal park Écrins in de Franse Alpen, zijn vrijdag omstreeks 9 uur gered. Dat heeft Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, vrijdagnamiddag gemeld. De twee dertigers zijn veilig en wel.

De twee mannen bevonden zich op een hoogte van 3.800 meter en konden niet meer afdalen toen de nacht viel. Het telefoonnetwerk in hun gebied liet niet toe om rechtstreeks contact op te nemen met de alarmcentrale in Frankrijk. Omdat het internet wel operationeel was, konden ze via WhatsApp een van hun vrienden in Antwerpen verwittigen. Die waarschuwde de Antwerpse hulpdiensten die rond 02.45 uur de informatie doorgaven aan alarmcentrale 112 in Brussel.

De operatoren speelden de GPS-coördinaten vervolgens door aan hun Franse collega’s. De reddingswerkers moesten nog een paar uur wachten tot het weer was gekalmeerd om onder goede omstandigheden te kunnen ingrijpen.

Walter Derieuw wijst erop dat het noodnummer 112 bereikbaar is in de 27 lidstaten van de Europese Unie en in Zwitserland en het zowel ambulancediensten, brandweer als de politie kan alarmeren. Ook in België is een 112-app operationeel.