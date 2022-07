IJslandse international Thorsteinsson op weg naar België

De Ijslandse international Jón Dagur Thorsteinsson lijkt op weg naar de Jupiler Pro League. De 23-jarige flankaanvaller wordt gevolgd door OH Leuven, Standard en KV Mechelen. Vanuit het buitenland geniet Thorsteinsson ook belangstelling van het Italiaanse Lecce en het Nederlandse RKC Waalwijk, maar zelf ziet de speler zijn toekomst in België liggen.

De interesse van OH Leuven is voorlopig het meest concreet. KV Mechelen ziet in hem een eventuele opvolger voor Nikola Storm, die het hof wordt gemaakt door het Turkse Basaksehir.

Thorsteinsson, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij het Engelse Fulham, valt gratis op te pikken nadat zijn contract bij Aarhus is afgelopen. In de Deense Superliga was Thorsteinsson in de afgelopen drie seizoenen goed voor twintig doelpunten en dertien assists. Voor de IJslandse nationale ploeg zit hij aan vier doelpunten in 21 interlands.