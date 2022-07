Koelbloedige postbode Joshua (30) blust brand tijdens ronde en voorkomt erger: “De vlammen kwamen boven mij”

Tijdens zijn dagelijkse ronde in Sint-Amandsberg (Gent) botste postbode Joshua (30) op een brandende vuilnisbak. De vlammen kwamen boven hem. Toch hield hij het hoofd koel en vermeed erger. “Ik voel me geen held, straks doe ik zoals iedere dag gewoon mijn ronde”, zegt de Sleidingenaar bescheiden.

Het leek maandag een gewone werkdag te worden. Al tien jaar is Joshua Van Damme (30) uit Sleidinge postbode in Gent, de laatste maanden in Sint-Amandsberg. In de Bertha Boonantsstraat moest hij een pakje afleveren. “Terwijl ik uitstapte, riep een buurvrouw plots brand”, zegt Joshua.

De postbode zag aan de overkant van de straat een grote vuilnisbak in brand staan. “De vlammen kwamen boven mij en ik ben nochtans al een 1 meter 90 groot”, zegt de dertiger. Hij hield het hoofd koel en verplaatste de vuilnisbak die vlakbij de airco stond en bluste de brand met een tuinslang.

“Voel me geen held”

Dankzij het koelbloedige optreden van Joshua werd erger voorkomen. “De rook was de airco aan het binnengaan”, legt hij zelf uit. “Zo’n brand kan ook overslaan op de woning en dan was de schade misschien veel groter, maar uiteindelijk heb ik gewoon mijn burgerplicht gedaan en geholpen.”

Na zijn heldendaad hield Joshua het verhaal voor zichzelf. “Ik ben geen opschepper en voel me ook geen held.” Maar de bewoners van het huis belden nadien naar bpost om de postbode duizend keer te bedanken. “De erkenning doet deugd, maar straks doe ik zoals iedere dag gewoon mijn ronde.”