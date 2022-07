Julian Assange gaat in beroep tegen uitlevering aan VS

Twee weken geleden stemde de Britse regering er na jarenlang juridisch getrouwtrek mee in om Assange (50) uit te leveren aan de VS. Hij is niet veroordeeld, maar zit sinds 2019 in de gevangenis omdat het gevaar op vluchten als hoog beschouwd wordt.

De VS verdenken de Australiër ervan geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan te hebben laten lekken. Hij zou daardoor onder meer de dood van informanten van Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten hebben. Hij riskeert 175 jaar cel.