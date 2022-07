Sterspeler Mo Salah ondertekent nieuw meerjarig contract bij Liverpool: “Ik voel me geweldig”

De aanvaller werd voor zijn prestaties van afgelopen seizoen uitgeroepen tot FWA Footballer of the Year (prijs uitgereikt door de vereniging van Engelse voetbaljournalisten) en PFA Players’ Player of the Year (prijs uitgereikt door de spelersvakbond).

Salah en co pakten afgelopen seizoen zowel de eindwinst in de FA Cup als de League Cup, maar moesten nipt de landstitel laten aan Manchester City en verloren ook de finale van de Champions League tegen Real Madrid.

“Ik voel me geweldig en ik kijk ernaar uit om nog meer prijzen te winnen samen. Het is een gelukkige dag voor ons”, reageerde hij op de webstek. “Afgelopen seizoen lagen we op koers voor vier trofeeën, maar misliepen we er twee in de laatste week. Ik denk dat we opnieuw een goede kans maken om op alle fronten mee te strijden.”

In zijn eerste vijf seizoenen bij Liverpool was Salah goed voor maar liefst 156 goals in 254 wedstrijden. Spitsbroeder Sadio Mané verkaste eerder deze mercato voor een slordige 40 miljoen euro naar Bayern München.