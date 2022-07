Voor het eerst sinds de overname leidt opnieuw een Belg Carrefour België

Voor het eerst in 22 jaar komt er opnieuw een Belg aan het hoofd van Carrefour België. Vanaf 4 juli is Geoffroy Gersdorff de nieuwe directeur, die er al 25 jaar in dienst is.

Het professioneel parcours van Geoffroy Gersdorff leest als dat van een hondstrouwe werknemer. In 1996 studeerde hij in Louvain-la-Neuve af als landbouwingenieur, en een jaar later ging hij in dienst bij Carrefour – toen nog GB. Retailmagazine Gondola heeft het over een “zwaargewicht uit de retail”.

Hij bekleedde verschillende functies. Momenteel werkt hij op het hoofdkantoor van de Franse groep in Massy, bij Parijs. Hij is directeur Aanbod en Goederen op groepsniveau, maar hij kent ook de Belgische tak goed. Gersdorff wordt de eerste Belg aan het hoofd van Carrefour België sinds de Franse overname, 22 jaar geleden. Carrefour-CEO Alexandre Bompard zegt dat hij op Gersdorff rekent om Carrefour België “met energie en vastberadenheid in de juiste richting te sturen”.