Man (52) opgepakt voor bedreiging van Nederlandse premier Rutte

De Nederlandse politie heeft een 52-jarige man uit Uden in de zuidelijke provincie Noord-Brabant opgepakt. Hij wordt verdacht van opruiing en bedreiging van onder meer premier Mark Rutte, aldus de politie vrijdag.

De man deed de uitingen op social media. Behalve de bedreiging aan het adres van de premier, riep hij tijdens de boerenprotesten op om supermarkten en distributiecentra te gaan blokkeren.

Het – al dan niet via sociale media – aanzetten van anderen tot het plegen van strafbare feiten is opruiing, aldus de politie. Ook het delen van dit soort berichten valt eronder. “Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst”, aldus de politie in een persbericht.