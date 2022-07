Heineken wordt ook in België uit de handel gehaald wegens stukjes glas in bierflesjes

De Nederlandse brouwerij Heineken laat ook in België bierflesjes uit de winkelrekken halen. Die maatregel wordt genomen omdat er mogelijk glasschilfers in de flesjes zitten. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap.

De terugroepactie heeft betrekking op verschillende varianten van ‘Heineken Pilsner’ in flesjes van 25 centiliter. Het gaat meer bepaald om Heineken Original, Heineken 0.0, en Heineken Silver. Het bier, dat in verschillende winkels in België wordt verkocht, wordt ook teruggeroepen van bij de consument.

Heineken had donderdag al een terugroepactie gestart in Nederland wegens de mogelijke aanwezigheid van stukjes glas in de bierflesjes.

Voor meer informatie kunnen mensen terecht bij het meldpunt voor de consument van het FAVV, op het nummer 0800/13.550 of via meldpunt@favv.be.