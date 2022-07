Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker zijn klaar voor eerste ‘normale’ zomer aan zee: “De winter is het voorspel, de zomer het orgasme”

25 graden en een lichte bries. Het is bij ideaal strandweer dat dit weekend aan de kust het zomerseizoen op gang wordt getrapt. Bart Tommelein (60) en Jean-Marie Dedecker (70), de twee bekendste kustburgemeesters, staan als kinderen te popelen om na twee ellendige coronajaren het volk te zien toestromen. “De winter is het voorspel, de zomer het orgasme. We zijn klaar voor een formidabel orgasme.”