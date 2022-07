Anderlecht verlengt contract van youngster Mario Stroeykens (17)

Stroeykens is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij debuteerde in januari 2021 in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kreeg hij in zeven competitiewedstrijden speeltijd.

“Ik ben trots op mijn traject: ik begon aan dit avontuur op 8-jarige leeftijd en deze club heeft me sindsdien veel gegeven”, zegt Stroeykens. “Ik wil iets teruggeven aan de fans door mijn waarde te bewijzen bij de eerste ploeg. I’m ready for the next level.”

Peter Verbeke, CEO van Anderlecht, vult aan. “Net zoals voor een aantal andere jongeren zal het komende seizoen belangrijk zijn voor Mario zijn ontwikkeling. Ondanks zijn jonge leeftijd is Mario fysiek en technisch klaar om de concurrentie aan te gaan binnen de eerste ploeg. Hij zal de kansen krijgen om zich in de kijker te spelen, maar uiteraard zullen we hem de nodige tijd gunnen.”