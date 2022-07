Opnieuw moet Brits Conservatief parlementslid ambt neerleggen na grensoverschrijdend gedrag: “Ik had te veel gedronken”

De serie seksschandalen bij de Conservatieve partij van de Britse premier Boris Johnson houdt niet op: nu heeft ook Chris Pincher – de zogeheten ‘whip’ in het Lagerhuis – zijn ambt neergelegd, na berichten over grensoverschrijdend gedrag.

Volgens meerdere Britse media zou Pincher woensdag in beschonken toestand in een exclusieve Londense club twee mannen, onder wie een parlementslid, betast hebben. Er waren getuigen van het voorval, en er kwamen klachten bij de partij binnen. “Ik heb te veel gedronken”, gaf Pincher in een brief aan premier Johnson toe.

Vrijdag schorste de Conservatieve partij de gewezen ‘whip’ , alias de verantwoordelijke voor de partijdiscipline, al voor de duur van het onderzoek.

Na andere seksschandalen en het ‘Partygate’-schandaal is het incident voor Johson des te meer problematisch, omdat hij volgens de website Politico al maanden van gelijkaardige voorvallen met Pincher zou hebben afgeweten.