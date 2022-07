Zes weken nadat ze met een yogamatje op haar rug spoorloos verdween, is in Costa Rica Kaitlin Armstrong opgepakt. De 34-jarige Amerikaanse gravelrijdster wordt ervan verdacht dat ze uit jaloezie de 26-jarige Anna Moriah Wilson heeft vermoord, het ex-lief van haar partner, de bekende gravelrijder Colin Strickland. Ze had zich vermomd om niet herkend te worden, maar liep toch tegen de lamp.