Activisten lijmen zichzelf vast aan kader van schilderij, werkneemster galerij woedend: “Zwijg, ik wil het niet horen”

De jonge activisten van Just Stop Oil hebben zich vastgelijmd aan het kader van een schilderij in de Manchester Art Gallery. Ze protesteerden zo al voor de derde keer deze week tegen het beleid van de Britse regering.

“Het kan me niet schelen. Ik wil niet horen wat je te zeggen hebt. Nee, nee, nee… Jullie hebben onze eigendom besmeurd.” Blij was de werkneemster van de Manchester Art Gallery niet toen ze zag dat er twee jonge twintigers hun hand vastgelijmd hadden aan de lijst van een schilderij, zo blijkt uit videobeelden van de actie, terwijl een van hen verkondigt hoe slecht het gaat met het klimaat. “Geen nieuwe olie”, hadden Paul Bellen (21) en Edred Whittingham (24) in het groot op de grond gespoten voor ze aan hun protestactie begonnen.

Ook de T-shirts van de twee jongeren verraden waarom ze daar zijn: ze eisen dat de Britse regering een verbod instelt tegen nieuwe gas- en olieprojecten. “Ik ben een beetje bang”, zei hij in een Facebookvideo die voor de actie opgenomen werd. “Maar ik ga het doen omdat onze regering nog altijd investeren in olie en gas. Klimaatverandering is genocide. Het is racistisch en richt disproportioneel veel schade aan in het zuiden. Het vernielt gemeenschappen en er sterven mensen door. De jeugd heeft niets meer te verliezen, we moeten dit dus wel doen.”

De voorbije dagen hadden ook andere activisten van de groepering zich vastgelijmd aan kunstwerken in het Verenigd Koninkrijk. Maar het verloopt niet altijd zo onschuldig. De voorbije weken waren er ook al grootschalige blokkades in de buurt van havens en olieterminals en werden tunnels afgesloten om de distributie van olie zoveel als mogelijk te saboteren. Eerder waren er ook al activisten die het veld opliepen tijdens voetbalwedstrijden en zich vastmaakten aan een doelpaal. Dat laatste gebeurde tijdens de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht ook in ons land door een klimaatactivist.