Faïz Selemani (KV Kortrijk) dicht bij Racing Genk

Faïz Selemani (28) staat op het punt om KV Kortrijk te verlaten. Een deal met Racing Genk is in de maak. De clubs gaan akkoord en dus moet de handtekening snel volgen.

Selemani aasde al een tijdje op een transfer. De snelle Comorese flankaanvaller vond dat hij na 73 matchen en 24 goals bij Kortrijk een nieuwe stap moest zetten en wilde per se naar een club die meedoet voor de Europese tickets. Dat kwam goed uit voor Genk, dat in principe afscheid neemt van Theo Bongonda en op zoek was naar een vervanger.