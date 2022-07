Homohuwelijk is nu ook legaal in Zwitserland

Zwitserland heeft vrijdag, als een van de laatste West-Europese landen, het “huwelijk voor iedereen” ingevoerd. Daardoor kunnen mensen van hetzelfde geslacht voortaan ook in Zwitserland met elkaar trouwen.

Op de eerste dag stapten al meteen verschillende homoseksuele en lesbische koppels in het huwelijksbootje. Onder hen ook heel wat mannen en vrouwen die al officieel als partner geregistreerd stonden, maar volgens de wet nog niet konden trouwen.

“Het is erg ontroerend. Hiermee sturen we een heel sterke boodschap naar de samenleving: die van de vrijheid om lief te hebben en bemind te worden”, zegt Marie Barbey-Chappuis, de burgemeester van Genève. Ze heeft vrijdag drie huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht voltrokken. “Het werd tijd dat in Zwitserland het huwelijk volledig gelijkwaardig werd.”

Tegenstanders van de maatregel hadden vorig jaar nog een referendum over het homohuwelijk afgedwongen. Maar in september sprak 64 procent van de Zwitsers zich toch uit voor het “huwelijk voor iedereen”.

De Zwitserse postdiensten hebben ook een speciale postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de wet. Op de postzegel staan dertig ballonnen, die samengebonden zijn tot een groot hart in regenboogkleuren. Aan de ballonnen zijn ook vier kaartjes bevestigd, waarop in alle officiële landstalen het woord “ja” staat.