Protesten nadat politie zwarte man doodschiet in Ohio

Demonstraties in Akron — © AP

In Akron, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn vrijdag voor de derde dag op rij mensen op straat gekomen om te protesteren nadat de politie maandag een zwarte man doodschoot met tientallen kogels.

De 25-jarige Jayland Walker werd gedood toen hij na een politieachtervolging per wagen te voet op de vlucht sloeg. De politie wilde hem arresteren na een verkeersovertreding.

De politie gaf in een persbericht aan dat de man op de agenten had geschoten tijdens de achtervolging. De agenten voelden zich bedreigd en openden het vuur op hem, aldus de politie. Die meldt ook dat een wapen werd aangetroffen in de wagen van Walker.

De agenten die betrokken waren bij het overlijden zijn administratief geschorst in afwachting van het gerechtelijk onderzoek. Er werd ook een intern onderzoek opgestart. De politie zal in de komende dagen de beelden van de bodycams van de agenten vrijgeven.

90 kogels

De politie gaf geen verdere details over de schietpartij, maar volgens de lokale media vuurden de acht agenten in totaal meer dan 90 kogels af. “Ze hebben hem 60 keer geraakt”, meldt de organisatie Black Lives Matter op Twitter.

De familie van Walker vroeg donderdag tekst en uitleg van de autoriteiten. Ze riep in een persconferentie ook om de manifestaties vreedzaam te houden. De stad Akron heeft beslist om festiviteiten voor 4th of July, de verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijk, te annuleren. “Het is niet het moment om te vieren”, klinkt het.