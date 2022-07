New York verbiedt vuurwapens op “kwetsbare” openbare plaatsen

De staat New York verbiedt vanaf september het dragen van vuurwapens in bepaalde openbare gebieden, zoals het populaire Times Square in de stad New York. Ook in onder meer overheidsgebouwen, medische faciliteiten en in het openbaar vervoer wordt het meenemen van pistolen en geweren verboden.

“Ik heb net een wet ondertekend die New Yorkers veilig houdt - zelfs na een monumentale tegenslag vanuit het Hooggerechtshof”, schreef gouverneur van New York Kathy Hochul op Twitter. Een week geleden oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een honderd jaar oude wet uit New York, waarmee het dragen van vuurwapens in het openbaar alleen was toegestaan voor mensen die daarvoor een vergunning hebben, in strijd was met de grondwet. Die schrijft voor dat Amerikanen het recht hebben een wapen bij zich te hebben.

Maar het hof zei ook dat het dragen van wapens op sommige “kwetsbare plekken” verboden mocht worden, al waarschuwden de rechters ook dat er niet te vrijelijk omgegaan mag worden met dat label. New York maakt nu gebruik van de uitzonderingspositie voor dit soort gebieden, maar verwacht wordt dat de nieuwe wet betwist zal worden in de rechtszaal.

Verhoging van legale leeftijd

Volgens de nieuwe wet moet wie toch een wapen wil dragen in die kwetsbare plaatsen, beschikken over een vergunning waarvoor men moet voldoen aan heel strenge regels. Wie een wapen bezit moet dat ook op een veilige plaats bewaren in huis wanneer er -18-jarigen verblijven, schrijft CNN. Eerder lag die leeftijd op 16 jaar.

Afgelopen maand ondertekende Hochul al een reeks teksten voor de verstrenging van de wapenwetgeving van de staat. Zo is de minimumleeftijd voor de aankoop van een semiautomatisch geweer verhoogd tot 21 jaar.

In de VS vinden regelmatig dodelijke schietpartijen plaats. Afgelopen maand doodde een schutter nog 10 mensen in een supermarkt in Buffalo, in wat de autoriteiten een racistisch haatmisdrijf noemden.