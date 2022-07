Droge en zonnige start voor zomervakantie, temperaturen tot 26 graden

Zaterdag wordt een droge en zonnige dag, al kunnen in de namiddag enkele wolkenvelden komen opzetten. De temperatuur loopt op van 23 graden aan de kust tot 26 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI zaterdag in zijn weerbericht.

De dag start zaterdag zonnig, de wolkenvelden in de namiddag zullen vooral in het noorden van het land aanwezig zijn. De temperaturen zijn zacht met maxima tussen 21 en 23 graden in de Ardennen, rond 23 graden aan de kust en rond 24 of 25 graden elders of zelfs tot 26 graden in de Kempen. De wind is meestal matig uit zuid tot zuidzuidwest, in de namiddag steekt een noordwestelijke zeebries op.

Zaterdagnacht is het licht tot gedeeltelijk bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. De minima schommelen dan tussen 8 en 14 graden.

Ook zondag begint zonnig. Geleidelijk aan worden er stapelwolken gevormd en is er kans op een lokaal buitje. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en aan zee en tot 22 graden in het binnenland. De wind waait matig uit west en wordt later zwak tot matig uit west tot noordwest.