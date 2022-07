Amerikaanse regering sluit nieuwe licenties voor offshoreboringen niet uit ondanks belofte van Biden

De regering van Joe Biden sluit volgens mediaberichten nieuwe olie- en gasboringen voor de Amerikaanse kust niet uit. In een plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken staan plannen voor boringen in de Golf van Mexico en voor de kust van Alaska. Biden had tijdens zijn campagne nochtans beloofd geen nieuwe vergunningen voor offshoreboringen toe te kennen.

De administratie is wettelijk verplicht om een vijfjarenplan voor te stellen over het toekennen van licenties voor offshoreboringen. Het komt er op een moeilijk moment, nu de administratie druk ondervindt vanwege de hoge gasprijzen, maar ook haar eigen engagementen in de strijd tegen de opwarming van de aarde nastreeft.

In het plan staan verschillende opties: van geen nieuwe offshoreboringen tot het uitgeven van 10 lincenties in de Golf van Mexico - waar de meeste offshoreboringen al plaatsvinden - en één licentie in de Golf van Alaska via veilingen van boorrechten. Het plan verbiedt ook boringen in de openbare wateren voor de Atlantische en Pacifische kust.

Niet definitief

Minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland benadrukt in de Washington Post dat het plan nog niet definitief is. Ook verkleint het de gebieden die in aanmerking komen voor het toekennen van licenties, vergeleken met dat van ex-president Donald Trump van 2018.

Verwacht wordt dat het plan op kritiek onthaald zal worden van milieu-activisten. Maar ook betrokken bedrijven staan niet te springen, aangezien er geen plannen op lange termijn, een overheidsbrede aanpak en duidelijke signalen naar de markt in het vijfjarenplan staan.

Uitstootnormen

De VS willen echter nog steeds de milieunormen halen die vooropgesteld werden. Tegen 2030 wil het namelijk de uitstoot van broeikasgassen minstens halveren in vergelijking met 2005. Donderdag bracht het Hooggerechtshof het klimaatbeleid van de Biden-administratie een zware slag toe door te oordelen dat het niet aan het Amerikaanse milieuagentschap EPA maar aan de staten toekomt om algemene uitstootregels op te leggen aan kolencentrales.

“De Verenigde Staten zijn vastberaden om hun doelen te bereiken rond de uitstoot van broeikasgassen ondanks de beslissing van het Hooggerechtshof,” zei de klimaatgezant van de Biden-administratie, John Kerry, in een interview met persagentschap AFP. “Het zou ons natuurlijk helpen wanneer we een meerderheid hadden in het Hof die echt begrijpt hoe ernstig de situatie is en zou proberen te helpen in plaats van ons stokken in de wielen te steken.”

President Joe Biden, die de VS weer deed toetreden tot de klimaatakkoorden van Parijs nadat zijn voorganger uit de akkoorden stapte, kondigde in april 2021 aan dat de VS de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 tot 52 procent zouden terugdringen in vergelijking met 2005.

“Ik ben ervan overtuigd - en onze juristen onderzoeken dat in detail - dat de beslissing (van het Hooggerechtshof, red.) voldoende marge laat om allerlei dingen te doen die we moeten doen” in de strijd tegen de klimaatopwarming, zei Kerry nog. “Niemand, noch de banken nog private geldschieters, gaat nieuwe kolencentrales financieren in de VS.”