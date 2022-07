Auto rijdt in op voorligger en crasht tegen boom: één dode, twee zwaargewonden en twee inzittenden gevlucht

Op de Venlosesteenweg in Ophoven is vrijdagavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een Audi botste er eerst tegen een voorligger en vloog daarna al tollend tegen een boom. Een van de inzittenden overleed ter plaatse, twee andere slachtoffers zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Nog twee inzittenden zouden de vlucht genomen hebben.

De omstandigheden van het ongeval zijn erg onduidelijk en vreemd. De voorligger - een donkere auto - die langs achteren werd aangereden, is gewoon doorgereden, zo vertellen getuigen. De aanrijding gebeurde even voor 22 uur. Een koppel vertelt dat ze met de auto van Maaseik richting Ophoven reden. “Voor ons reed een Audi”, klinkt het. “Die botste net voorbij het centrum van Ophoven tegen een voorligger, een donkere auto. Die auto reed gewoon door en we zagen de Audi tegen de boom gaan.”

© mmd

Op de vlucht

De hulpdiensten werden opgeroepen, maar bij aankomst bleken enkele inzittenden het op een lopen gezet te hebben. De klap was fataal voor een man die in de auto zat. Ambulances hebben twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Dorpsbewoners vertellen dat ze nog twee personen tussen de huizen zagen vertrekken. Politieploegen van Carma gingen op aanwijzing van dorpsbewoners op zoek naar die inzittenden. Een van hen kon rond 23 uur gevat worden en in de combi geplaatst worden. Hij zou zich erg weerspannig gedragen hebben. De zoektocht naar de andere inzittende was vrijdagavond laat nog bezig.

De Venlosesteenweg werd lange tijd afgesloten.