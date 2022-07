Bestuurder mist bocht en komt met auto in gevel terecht: brandweer moet woning stutten

Zaterdagochtend omstreeks 6 uur miste een bestuurder een bocht aan de Dries te Denderhoutem en kwam in de gevel van een woning terecht.

Het voertuig reed vanuit Denderhoutem richting Kerksken toen het aan de Dries plots fout ging. De bestuurder miste een bocht en kwam met de flank van de wagen in de gevel van een woning terecht. Daarop werd de wagen weggeslingerd om een paar tientallen meter verder tot stilstand te komen aan de overkant van de rijweg.

© Chris Bosseloo

De brandweer diende ter plekke te komen om de woning te stutten wegens instortingsgevaar. De schade aan de woning is dan ook aanzienlijk. De bewoners van de woning waren niet aanwezig op het moment van de feiten en werden door een familielid verwittigd.

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend maar volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat op die plaats een wagen in een woning terechtkomt ten gevolge een combinatie van overdreven snelheid en de opeenvolgende bochten.

De bestuurder van het voertuig raakte niet gewond maar de wagen is zeer zwaar beschadigd. Het doorgaand verkeer tussen Kerksken en Denderhoutem werd tijdens de opruim- en beveiligingswerken omgeleid. (cbh)