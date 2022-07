Verkrachter verlaat rechtbank als vrij man, slachtoffer reageert in tranen: “Is dit nog normaal?”

De Franse Karine en een twaalftal andere slachtoffers werden verkracht door taxichauffeur Amin Bamdad. In een filmpje op sociale media deelde de 25-jarige vrouw haar verhaal na het verdict van de rechter, want de man zal waarschijnlijk nooit achter het tralies belanden: “Is dit normaal? Zo krijgen misbruikte vrouwen nooit gerechtigheid.”

Amin Bamdad werd schuldig bevonden aan twee verkrachtingen en een aanranding, feiten die dateren van 2016. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van twaalf jaar, de man kreeg echter de helft waarvan twee effectief. Maar door de wetgeving zal de man nooit in de gevangenis belanden.

Karin, een van zijn vele slachtoffers, wandelde vol ongeloof de rechtbank van Évry-Courcouronnes in de île-de-France buiten. Omdat ze niet bij de pakken wilde blijven zitten deelde ze een filmpje op sociale media waarin ze haar verhaal vertelde. Twee dagen later werd ze uitgenodigd door BFMtv waar ze opnieuw haar verhaal deelde met de wereld, in de hoop dat er toch op een of andere manier gerechtigheid volgt.

Een duidelijke “neen”

“Zes jaar geleden - ik was toen 19 jaar oud - besloot ik om na mijn shift in het restaurant waar ik werkte naar huis te wandelen. Het was laat na de sluiting maar ik woonde niet ver en ging te voet naar huis”, vertelt de intussen 25 jaar oude Karine.

“Plots zag ik een taxichauffeur. Hij zag er echt uit, had een taxi en een nummer dat echt leek te zijn. En dus was ik niet bang. Hij stopte en vertelde me dat het gevaarlijk was om nog zo laat alleen op straat te wandelen. Het was laat en misschien was ik niet voorzichtig genoeg maar hij praatte me angst aan waardoor ik toch zijn taxi ben ingekropen”, vertelt ze met een krop in de keel. “Hij zei dat hij zich zorgen maakte om me. En ik wilde hem geloven. Na vijf minuten waren we al voor mijn huis. Maar dan begon hij over seks te spreken en video’s te tonen. Hij zorgde ervoor dat ik me ongemakkelijk voelde. Uiteindelijk slaagde hij erin me in een situatie te manipuleren, eentje waar ik niet in wilde zitten. Hij dwong me vervolgens hem oraal te bevredigen”.

De taxichauffeur ging nog veel verder dan dat, ondanks de duidelijke “neen” van Karine. “Hij probeerde een condoom aan te doen, smeekte ik hem om te stoppen. Want het was overduidelijk dat alles zonder mijn toestemming gebeurde. Ik had het gevoel dat ik aan het doodgaan was. Het klinkt irrationeel maar zo voelde ik me.”

“U had het moeten herkennen”

Uiteindelijk stopte de man. Maar dan begon een ander psychologisch spelletje: “Hij zei dat hij niets zou doen dat ik niet wilde, alsof ik dit allemaal wel had gewild. Hij zei dat ik me geen zorgen moest maken en het maar een spel was. En dan vroeg hij mijn gsm nummer. In zijn hoofd was het allemaal oké en zo gingen we van scenario naar scenario zonder dat ik er iets van begreep.”

Een ze thuis was, werd Karine overvallen door emoties. “Pas dan besefte ik wat er gebeurd was. Ik ben in elkaar gestort. Ik heb dan een vriend gebeld die me vertelde dat ik absoluut met mijn moeder moest bellen. Dankzij haar ben ik drie dagen later toch een klacht gaan indienen”.

Maar niemand geloofde Karin. “Ik kreeg zelfs te horen dat ik de signalen had moeten herkennen aangezien ik al eens een slachtoffer ben geweest van verkrachting. Ze vroegen me op het politiebureau ook waarom ik niet gereageerd heb.” Met haar moeder ging ze naar verschillende politiekantoren maar haar verklaring werd nooit als waarheid beschouwd. Pas tien dagen later, toen Samantha een klacht indiende, werden de meisjes geloofd. De man zou in totaal meer dan tien meisjes aangerand of verkracht hebben. Maar alleen Karine en Samantha besloten zich burgerlijke partij te stellen.

Ook drie minderjarigen

Amin Bamdad was er trouwens niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden waren er al beschuldigingen en boetes. Hij kreeg zelfs een jaar cel voor het aanranden van drie minderjarigen. “Ik heb daarover ook een brief naar de rechter gestuurd, om te laten weten dat hij gevaarlijk was”, zegt Karine. Maar de man, die volgens de advocate van Karine overduidelijk een recidivist is, krijgt nu twee jaar. Die zal hij waarschijnlijk niet moeten uitzitten door een wet die de man toelaat om gewoon vrij rond te lopen mits een enkelband.

Door de heisa die ontstaan is na het filmpje van Karine heeft het parket besloten om toch in beroep te gaan tegen die uitspraak. “Ik ben opgelucht maar hopelijk duurt dit niet nog twee à drie jaar. En wat als de uitspraak toch even mild blijft?”, vraagt ze zich af.