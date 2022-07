Minister De Sutter wil wijziging aanbrengen in anonimiteit van spermadonoren: “Kinderen moeten kunnen beslissen”

Petra De Sutter (Groen), vicepremier en fertiliteitsexperte, vindt dat donorkinderen het recht moeten hebben om de identiteit van hun biologische vader of moeder moeten kunnen opvragen. Dat vertelde ze in “Terzake” nadat het nieuws bekendraakte dat een arts in de jaren ‘80 mogelijk gebruik heeft gemaakt van zijn eigen sperma om patiëntes kunstmatig te bevruchten.

Afgelopen week raakte het nieuws bekend dat een arts - zonder medeweten van de ouders - in de jaren 80 zijn eigen sperma gebruikt zou hebben tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen. “Ik kan niet bevestigen, maar ook niet ontkennen dat ik in die tijd al dan niet als spermadonor zou opgetreden zijn”, vertelde de man aan onze krant. De arts geeft ook aan tegen het idee te zijn dat de identiteit van donoren bekend moet kunnen worden gemaakt als een kind zijn ouders wil kunnen opsporen.

Sinds 2007 bestaat er een wet die onder meer stelt dat eenzelfde donor bij niet meer dan 6 verschillende vrouwen mag worden gebruikt. Diezelfde wet bepaalt ook dat de donatie anoniem moet blijven, zowel voor de wensouders als voor het kind. De organisatie Donorkinderen vzw vraagt nu echter dat die wet wordt opgeheven, iets waar Petra De Sutter zich in kan vinden.

“Toen ik begon (in 1987) was de geheimhouding en anonimiteit van de donor de standaard. Men vertelde niet eens aan de kinderen dat er een donor was gebruikt. Het idee leefde dat dat het beste was voor iedereen”, zei ze vrijdag in Terzake. “Intussen weten we wel beter.”

Niet meer houdbaar

“Ik denk dat het vandaag echt niet meer houdbaar is om nog met anonieme zaad- en eiceldonoren te werken. Kinderen hebben absoluut het recht om te weten hoe ze tot stand zijn gekomen. Ze moeten op een zekere leeftijd zelf kunnen beslissen of ze de identiteit van de donor willen kennen.” Ze verwijst vervolgens naar buurlanden, waar die anonimiteit intussen ook al afgeschaft is. Volgens De Sutter lopen we achter op andere Europese landen.

“De donor moet anoniem blijven voor de wensouders, maar de identiteit van de donor moet beschikbaar zijn voor het kind als het op latere leeftijd de vraag stelt. In Nederland is dat goed geregeld via een overheidsinstelling die bemiddelt, de kennis bijhoudt en die overdraagt aan het kind als die dat wenst.” Volgens de minister liggen er wetsvoorstellen op tafel, het is het parlement dat hierover zal moeten beslissen.

