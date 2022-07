Eerste weekend van juli meteen al lange rijen op Nederlandse luchthaven Schiphol

Op de Nederlandse luchthaven Schiphol is het zaterdagochtend, het eerste weekend van juli, meteen al erg druk. De rijen met vakantiegangers en andere reizigers stonden al tot ver buiten de vertrekhallen. Een blik op de vertrekborden leert dat er ook diverse annuleringen en vertragingen zijn.

Volgens een verslaggever van het Nederlandse persagentschap ANP ter plaatse lijken de meeste mensen de drukte wel te accepteren. Van boze reacties bij wachtende reizigers is geen sprake. Wel lijken veel mensen bezorgd of ze hun vlucht zullen halen.

Er loopt ook veel personeel rond om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor de beveiliging van het vliegveld, meldt dat er geen sprake is van incidenten.

Personeelstekorten

Vanwege personeelstekorten bij de bagageafhandelaars en beveiliging voorzag Schiphol eerder al dat het heel lastig zou worden om de grote zomerdrukte het hoofd te bieden. Daarop werden maatregelen aangekondigd en luchtvaartmaatschappijen kregen de opdracht het aantal dagelijkse reizigers binnen de perken te houden.

Niet alleen in Nederland kampt de reiswereld met problemen. Dit weekend is er bijvoorbeeld een staking op vliegveld Paris Charles de Gaulle Airport. Een op de vijf vluchten op de grootste luchthaven van Frankrijk gaat daardoor zaterdag niet door. Het actievoerend personeel wil een forse loonsverhoging nu het internationale vliegverkeer weer aantrekt en de inflatie flink is opgelopen.

Op Brussels Airport was het vrijdag, de drukste dag van het openingsweekend van de vakantie-uittocht in België, een drukke dag met ongeveer 72.000 passagiers, van wie 40.000 vertrekkenden.