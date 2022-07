Klant filmt hoe gewapende overvallers toeslaan in Genks tankstation: “Onvoorstelbaar: de zaak zat vol”

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben twee gemaskerde en gewapende mannen de vestiging van het Bruno-tankstation aan de Hasseltweg in Genk overvallen. Opvallend is dat dit gebeurde in een volle zaak.

Op beelden is te zien hoe de twee overvallers de bedienden van het tankstation bedreigen met een wapen en richting kassa sturen. In het eetgedeelte van het station zit een tiental mensen aan tafel. Eentje van hen filmt de gebeurtenis en op de achtergrond hoor je iemand herhaaldelijk ‘What the fuck’ zeggen. Een klant die mee in beeld staat, kan niet geloven wat er gaande is en heeft alle moeite om een zenuwachtig lachje te onderdrukken. De bedienden in de zaak blijven opmerkelijk kalm. En ook de overvallers lijken zich niet te storen aan de aanwezigheid van een grote groep mensen.

Jonge daders

“De dieven waren volgens onze medewerkers erg jong”, zegt Angelo Bruno, zaakvoerder van Group Bruno van de gelijknamige tankstations. “Dat ze die overval plegen op een ogenblik dat de zaak vol zit met gasten is onvoorstelbaar. Gelukkig is er geen geweld gebruikt. Ze hebben de bedienden alleen bedreigd en gedwongen de inhoud van de kassa te geven. De daders hebben ook enkele farden sigaretten mee. Ik kan niet begrijpen dat die mensen zoveel op het spel zetten voor wat kleingeld en sigaretten. Het sop is de kool niet waard.”

Kleding en masker achtergelaten in bosje

De dieven zijn volgens camerabeelden en volgens getuigen te voet gevlucht richting Termien. “Voorbij de brug kan je een bosje inlopen”, gaat Bruno verder. “Daar hebben ze de kleding en het masker dat ze droegen achtergelaten. Of ze van daaruit nog verder te voet zijn gevlucht of een voertuig konden nemen, weten we niet. Nu ja, onze grootste bezorgdheid gaat naar onze medewerkers. Eentje hebben we meteen naar huis gestuurd omdat die erg aangedaan was door de gebeurtenis. De andere wilde blijven doorwerken. We staan eerlijk gezegd wel te kijken van die overval. De laatste jaren zijn we hier niet meer geconfronteerd geweest. Waarschijnlijk ook omdat ze weten dat zo’n overval niets oplevert. Misschien is het wel de nakende zomer die mensen op gekke ideeën brengt. Ik hoop in ieder geval dat we hier niet nog eens mee geconfronteerd worden.”

(cn)