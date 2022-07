Vrouw slaat alarm na val tijdens bergwandeling in Italië, hulpdiensten treffen levenloos lichaam aan

Nabij de Grote Sint-Bernhardpas in Italië is een wandelaarster vrijdag overleden. Ze was gevallen en had problemen met haar been. Dat melden de hulpdiensten zaterdag.

De Grote Sint-Bernhardpas is de bergpas tussen de Valle d’Aosta in Italië en het Zwitserse Val d’Entremont. Een vrouw was vrijdagavond aan de Italiaanse kant aan het wandelen toen ze viel en een probleem had met haar been. Ze verwittigde de Zwitserse hulpdiensten. Die namen contact op met de Italiaanse hulpdiensten; maar omdat hun reddingshelikopter met twee andere operaties bezig was, moesten de Zwitsers uitrukken.

Zij gingen met twee helikopters op zoek naar de vrouw maar moesten de reddingsactie om 2.30 uur staken. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de vrouw zaterdagochtend gevonden en voor identificatie overgebracht naar Aosta. Het zou gaan om een Zwitserse vrouw.