Vijf metissenkinderen gaan in beroep tegen vrijspraak Belgische staat

Vijf ‘metissenvrouwen’ - allemaal kinderen van Congolese moeders en Belgische vaders - gaan in beroep tegen een uitspraak van de burgerlijke rechtbank van Brussel dat de Belgische staat niet schuldig is aan misdaden tegen de menselijkheid.

De burgerlijke rechtbank van Brussel sprak de Belgische staat in december vrij in het proces rond de metissenkinderen. Vijf vrouwen hadden België aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Tussen 1948 en 1961 werden talrijke metissen ontvoerd door koloniale ambtenaren. Vaak dwongen ze de moeders met geweld om afscheid te nemen van hun kind en werden de kinderen geplaatst in weeshuizen of missieposten. Volgens de rechter gaat het niet om misdaden tegen de menselijkheid, en is de zaak ook verjaard. De vijf vrouwen gaan in beroep tegen die uitspraak. De zaak is ingeleid bij het Brusselse hof van beroep. Een kalender moet later nog worden vastgelegd.

De zaak interesseert ook de bijzondere commissie die in de Kamer het Belgische koloniale verleden onderzoekt. Eén van de advocaten van de vijf metissenkinderen, Michèle Hirsch, wordt maandag gehoord in de Commissie, die intussen het luik rond de herstelling van de fouten van de koloniale periode heeft aangevat. Voor de rechtbank in december pleitte ze voor herstelbetalingen.

In 2018 bood Charles Michel als eerste minister, in naam van de Belgische staat, zijn verontschuldigingen aan aan de metissenkinderen van Congo, Rwanda en Burundi.