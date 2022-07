Honderden mensen demonstreren in Amsterdam voor recht op abortus

Op de Dam in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zijn zaterdag honderden mensen bijeengekomen om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is het nieuws dat het federale recht op abortus in de VS is geschrapt.

Volgens de organisatoren, Baas in Eigen Buik en Abortus is een Recht, moet de betoging worden gezien als steunbetuiging aan de miljoenen mensen in de VS die toegang tot veilige abortus verliezen. Ook bepleiten ze dat het abortusrecht in Nederland beter wordt verankerd, want “ook in Nederland heeft de anti-abortuslobby voet aan de grond. Dezelfde conservatieve bewegingen die in de VS bezig zijn met het recht op zelfbeschikking te ondermijnen, zijn hier actief.”

Beide organisaties vinden dat zwangerschapsafbreking uit het Wetboek van Strafrecht moet worden gehaald.

LEES OOK. Waarom mensen op sociale media sinds de vernieting van Roe vs. Wade opeens massaal “kampeerplaatsen” aanbieden (+)