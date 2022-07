Chauffeur van vrachtwagen met tientallen dode migranten in Texas “wist niet af van kapotte airco”

De vermoedelijke chauffeur van een vrachtwagen in Texas waarin maandag tientallen dode migranten werden aangetroffen, wist niet dat de airconditioning in de laadruimte waar de migranten zich ophielden kapot was. Een helper van de man heeft dat gezegd tegen een informant van de Amerikaanse immigratiedienst ICE en de lokale politie, staat in federale rechtbankpapieren.

Volgens de medeverdachte, die zelf ook is gearresteerd, “was de bestuurder er niet van op de hoogte dat de airconditioning niet meer werkte en is dat de reden dat de mensen zijn overleden”. De twee zouden hier voor en na de vondst van de dode migranten verschillende sms-berichten over naar elkaar hebben gestuurd.

LEES OOK. 50 migranten dood aangetroffen in vrachtwagen in Texas: “Kruiden moesten stank van lijken verdoezelen”

Volgens de autoriteiten werd Homero Zamorano maandag gevonden terwijl hij zich probeerde te verstoppen in bosjes nabij de vrachtwagen. Hij zou hebben geprobeerd zichzelf voor te doen als een van de overlevenden. Zamorano werd echter gearresteerd nadat op bewakingsbeelden te zien was hoe hij met de vrachtwagen langs een controlepunt van de Amerikaanse douane in de grensstad Laredo, in het zuidwesten van Texas, reed.

De vermoedelijke chauffeur en zijn helper worden beide verdacht van mensensmokkel en samenzwering en lopen in Texas het risico de doodstraf te krijgen. Naast Zamorano en zijn handlanger zijn nog twee anderen gearresteerd. Het gaat om twee mannen met de Mexicaanse nationaliteit. Zij zijn opgepakt op verdenking van verboden bezit van vuurwapens en het illegaal in de Verenigde Staten verblijven.

De 53 omgekomen migranten, allen afkomstig uit Centraal-Amerikaanse landen, werden door de Amerikaanse immigratiedienst ontdekt aan de rand van de Zuid-Texaanse stad San Antonio, op zo’n 250 kilometer van de Mexicaanse grens. De buitentemperatuur was op dat moment 39,4 graden Celsius. Het gaat om het dodelijkste incident met mensenhandel in de Amerikaanse geschiedenis. Meerdere kinderen worden nog behandeld in het ziekenhuis.