Bart Nieuwkoop kopt Union naar overwinning tegen Deinze

Karel Geraerts opteerde er opnieuw voor om veel jeugd minuten te laten maken. Onder meer Ziani en Defise stonden samen met nieuwkomers Sykes en Ayensa aan de aftrap. Union domineerde de partij, maar scoren lukte in de eerste helft niet.

Ook in de tweede helft deelde Union de lakens uit: youngster Mohamed Salah trof de paal, maar Bart Nieuwkoop schonk Union 20 minuten voor tijd met een rake kopbal alsnog de overwinning.

Voor de volgende oefenwedstrijd trekt Union naar Marloie (6 juli), daarna volgen drie oefenwedstrijden in het buitenland: op 9 juli in Brighton, op 13 juli in Portugal tegen Sporting CP en op 16 juli in Rotterdam tegen Feyenoord.

Opstelling Union eerste helft:

Pirard; Sykes, Burgess, Van Der Heyden; Abbass, Lazare, Defise, El Moukhtari, Ziani; Berradi, Eckert.

Opstelling Union tweede helft:

Imbrechts; Kandouss, Boone, Dony; Nieuwkoop, Huygeveld, Puertas, Lewis, Ziani (69e Berradi); Salah, Safari.