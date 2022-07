Met Trebel en twee nieuwkomers: Anderlecht neemt de maat van Roda JC, hattrick voor Verschaeren

Anderlecht heeft zijn tweede oefenmatch gewonnen tegen Roda JC: 6-0. Paars-wit stuurde tegen de Nederlandse tweedeklasser een sterk team de wei in mét Adien Trebel en nieuwkomer Ishaq Abdulrazak. Het was echter Yari Verschaeren die fungeerde als dirigent en afwerker.

Terwijl Felice Mazzu vorige week tegen STVV nog experimenteerde met enkele jonkies zoals Amando Lapage, koos de RSCA-coach tegen Roda voor een meer gerodeerd elftal. Een ploeg die al stevig zijn mannetje zou staan in de Jupiler Pro League. De opvallendste naam in het team was Adrien Trebel. De Fransman is terug uit ballingschap en posteerde zich voor de defensie. Trebel speelde zoals we hem kennen: stevig in de duels, af en toe een slechte bal, maar de ploeg altijd vooruitstuwend. In deze rol kan hij nog nuttig zijn. Zolang hij maar sober voetbalt.

De roodharige middenvelder vormde trouwens een goed duo met Yari Verschaeren die heel veel ballen opeiste. Als een soort box-to-box-speler was de dribbelaar dikwijls aanspeelbaar op zijn eigen helft om dan aanvallen te lanceren. Daarnaast dook Verschaeren ook regelmatig op voor doel. Toen Benito Raman het leer aflegde trapte hij de 1-0 binnen en toen Refaelov niet veel later een voorzet verstuurde, was het voor de nummer 10 weer raak met een gekraakt vluchtschot. Yari Verschaeren als schakel tussen defensie en aanval: dat werkte wel.

© BELGA

Anderlecht domineerde tegen de nummer vijf uit de Keukendivisie. De driemansdefensie - waarin Killian Sardella goed zijn streng trok - had alles onder controle. Het was ook uitkijken naar het debuut van nieuwkomer Ishaq Abdulrazak. De Zweed speelde als rechterwingback en liet een goeie indruk. Hij is technisch vaardig, toonde zich behoorlijk snel en deed zijn defensieve taken. Natuurlijk nam hij nog niet te veel risico’s, maar Ishaq was betrokken bij enkele goeie combinaties. Zijn komst betekent ook dat Françis Amuzu verhuist naar de linkerwingback , zeker zolang Sergio Gomez afwezig is. Ciske kan dan naar binnenkomen en uithalen met zijn rechter. Dat lukte één keer aardig, maar de Nederlandse keeper redde.

Vlap afwezig

In de tweede helft bleef RSCA de toon aangeven. Bij Roda JC deed Xian Emmers mee onder toeziend oog van zijn vader Marc Emmers, maar de ploeg uit Kerkrade was een maat te klein. Raman versierde een penalty waardoor Verschaeren zijn hattrick vervolledigde, Lambrix schoot in zijn eigen doel en Colassin werkte de 5-0 tegen de touwen na een voorzet.

© BELGA

Ondertussen was Mazzu aan het wisselen geslagen. Zelfs teruggekeerde huurlingen zoals Bundu en Dauda kregen hun kans. De enige die uitblonk in afwezigheid was Michel Vlap, die zijn transfer naar Twente aan het afhandelen was.

In het slotkwartier was het nog even uitkijken toen de tweede aanwinst Nilson Angulo inviel als flankaanvaller, maar de match was toen al te veel stilgevallen om grote conclusies te trekken. De Ecuadoraan staat wel stevig op zijn benen na een goeie baltoets van hem lokte Mykhaylichenko de strafschop uit voor 6-0. Wat we nog kunnen meegeven is dat El Hadj nog een tandje zal moeten bijsteken, dat Refaelov potentieel heeft als tweede spits en dat het nu uitkijken is naar de komst van Inter-huurling Sebastiano Esposito. Anderlecht vertrekt woensdag op oefenstage naar het Nederlandse Horst.