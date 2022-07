VN-topman waarschuwt: “Perfecte storm aan crisissen doet kans op nieuwe conflicten stijgen”

De mensheid wordt geconfronteert met “een perfecte storm” aan crisissen, die de ongelijkheid tussen het noorden en het zuiden nog groter maakt dan ze al is. Daarvoor waarschuwt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een interview met de Britse krant The Guardian. Die kloof is volgens Guterres niet alleen “moreel onaanvaardbaar” maar ook gevaarlijk, omdat zo de kans stijgt op nieuwe conflicten.

De crisissen op het vlak van energie, voedsel, en financiën die ontstonden als gevolg van de oorlog in Oekraïne, komen bovenop de schade die werd veroorzaakt door de coronapandemie en de klimaatcrisis. De kloof tussen rijke en arme landen – die aan het verkleinen was – wordt zo weer groter, waarschuwt Guterres. “De ongelijkheid tussen noord en zuid groeit in moreel onaanvaardbare mate, en veroorzaakt een kloof die gevaarlijk kan zijn op het vlak van wereldwijde vrede en veiligheid”, aldus de secretaris-generaal.

“We beleven momenteel een perfecte storm”, aldus Guterres. “Al die crisissen dragen bij aan een dramatisch toename van de ongelijkheid, en aan de aanzienlijke verslechtering van de leefomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen ter wereld.”

Volgens Guterres is met name de klimaatcrisis een existentiële bedreiging voor de wereld. “Het is bijzonder zorgelijk dat de oorlog in Oekraïne de aandacht heeft afgeleid van actie op dat vlak”, klinkt het. “We moeten er alles aan doen om het klimaatvraagstuk weer als belangrijkste kwestie op de agenda van de wereld te krijgen: het is niet alleen de planeet, maar ook de menselijke soort die gevaar loopt.”