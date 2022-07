“Valse verklaringen afgelegd”: Australische autoriteiten heropenen onderzoek naar Amber Heard

Amber Heard en Johnnny Depp in betere tijden, bij aankomst in Australië in 2015. — © AP

Loog Amber Heard toen ze in 2015 Australië wilde binnenraken? Die vraag staat centraal in een onderzoek naar meineed dat blijkbaar nog steeds naar de geplaagde Amerikaanse actrice gevoerd wordt. Dat melden verschillende Australische media.

Heard en haar toenmalige echtgenoot Depp waren in 2015 even het mikpunt van een nationale storm van verontwaardiging in Australië – codenaam ‘Terriergate’ – omdat ze hun twee honden, Pistol en Boo, het land hadden binnengebracht zonder de verplichte quarantaine van 10 dagen in acht te nemen. In juli van dat jaar werd Heard dan ook aangeklaagd door de Australische autoriteiten omdat ze de dieren illegaal het land had binnengebracht.

Nadat Heard schuldig pleitte, werd het onderzoek in 2016 afgesloten. Maar uit een mededeling van het Australische ministerie voor Milieu blijkt nu dat het onderzoek is heropend, en dat Heard verdacht wordt van meineed: de actrice zou gelogen hebben tijdens het onderzoek naar de affaire.

Dat leidden de Australische autoriteiten althans af uit verklaringen die andere getuigen in 2020 aflegden tijdens de rechtszaak tussen Depp en de Britse tabloid The Sun, die hem had beschuldigd van partnergeweld. “Tijdens die rechtszaak kwam bewijs boven dat erop leek te wijzen dat er valse verklaringen werden afgelegd in 2016 in Australië”, aldus een woordvoerder van het ministerie. “Die worden momenteel onderzocht.”