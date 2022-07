KVC Westerlo legt Patro Eisden over de knie

Veel bekende gezichten bij Patro Eisden: de club wordt getraind door Stijn Stijnen en ex-Westerlospeler Wouter Corstjens en Tom Pietermaat (ex-Beerschot) verschenen beiden aan de aftrap stonden. De Amerikaan Griffin Yow kwam voor het eerst in actie bij Westerlo.

In de eerste 25 minuten zorgden de bezoekers voor de meeste dreiging: Livio Milts - poging gestopt door Nick Gillekens - en een kopbal van Jordan Renson - ook gepakt door Gillekens.

Net voor het halfuur sloeg de thuisploeg toe. Erdon Daci nam een hoekschop van Lukas Van Eenoo vanop links heerlijk in één tijd op de slof en knalde de 1-0 voorbij Jordi Belin. Pogingen van Lyle Foster en Milts gingen over doel. In de tweede helft besloot Simon Paulet nipt naast. Jan Bernat werkte aan de tweede paal een voorzet van Léo Seydoux binnen. Westerlo controleerde de wedstrijd en Patro slaagde er niet meer in het doel van Gillekens te bestoken.

WESTERLO: Gillekens, Seydoux (75’ Saka), Lloci, Neustädter, Mabea (66’ Chikli), Yow (46’ Reynolds), Fixelles (46’ Paulet), Van Eenoo, Bernat, Daci (66’ Mossi), Foster (75’ Gouré).

DOELPUNTEN: 28’ Daci 1-0, 68’ Bernat 2-0.