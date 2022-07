Cercle haalt 2-0 achterstand op en houdt PSV in bedwang

De oefenmatch tussen Cercle en PSV werd in de Herdgang, het schitterende oefencomplex tussen het groen in Eindhoven, gespeeld. Paul Mitchell, de sportief directeur van AS Monaco, was speciaal naar Nederland gevlogen om de match bij te wonen. PSV startte met onze landgenoot Yorbe Vertessen in de spits maar de eerste kans was voor Cercle, Denkey speelde zich goed vrij maar kon niet afdrukken. PSV, met de nieuwe trainer Ruud Van Nistelrooy op de bank en ex- Anderlecht- coach Fred Rutten als zijn assistent naast hem, kwam op het halfuur op voorsprong langs Madueke. Na de rust voerden beide ploegen tal van wissels door en Tielemans zorgde al snel voor 2-0 voor PSV. Cercle speelde met veel energie en zocht en vond de aansluitingstreffer via Denkey. Groen-zwart bleef drukken en op aangeven van Ackx scoorde Denkey nog de verdiende gelijkmaker. PSV schoot weer wakker in de slotfase maar Bruzzese hield zijn ploeg recht in het zonnige Eindhoven.

‘Dit is goed voor het vertrouwen’, aldus vice-kapitein Charles Vanhoutte. ‘We hebben net de zwaarste week van de voorbereiding achter de rug en een busreis van bijna drie uur. We trainen veel en hard maar dat is nodig gezien onze spelstijl die we willen verder ontwikkelen. Volgende week zullen we s’ morgens vroeg en in de vooravond trainen in La Turbie want het is momenteel erg warm in Zuid-Frankrijk. Niet erg want er zijn slechtere plaatsen om te trainen dan tussen de rotsen in Monaco.’

Geen Didillon

De spelers krijgen nu zondag vrij en maandag vertrekt Cercle dus naar het Zuiden waar men in Nice zal verblijven. Men hoopt nu vooral dat de vrijdag aangetrokken Japanse spits Ueda snel kan aansluiten. Hij ondergaat in het weekend eerst wel nog medische testen. De vijf proefspelers van AS Monaco en tester Maikel Maden, de afgelopen dagen geblesseerd, reizen ook mee naar het

Zuiden. Wie niet van de partij zal zijn is Thomas Didillon. De doelman traint al twee weken met AS Monaco en trok nu ook intussen mee op stage naar Portugal. De kans dat hij naar het Prinsdom verhuist, neemt dus toe. (KV)

Cercle Brugge: Warleson (46 Bruzesse), Decostere (65’ Vitinho), Utkus (65’ Cassaert), Sousa(46 Daland), Miangue (65’ Ravych), Lopes ( 65’ Baranik), Van Der Bruggen (65’ Martlé), Hotic (65’ Ackx), Somers ( 65’ Dercarpentrie), Denkey, Kehrer (46 Vanhoutte)

Doelpunten: 26’ Madueke 1-0, 55’ Tielemans 2-0, 67’ Denkey 2-1, 88’ Denkey 2-2