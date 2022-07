Twee Britse “huurlingen” riskeren doodstraf in Oost-Oekraïne, Verenigd Koninkrijk veroordeelt proces

Dylan Healy en Andrew Hill vochten volgens de aanklagers in de pro-Russische regio als “huurling” aan de kant van Oekraïne. De twee werden in april gevangengenomen, respectievelijk in Marioepol en in de regio Nikolajev.

Hill (35) is een vader van vier uit Plymouth, die in het verleden deel uitmaakte van het Brits leger. De man werd vorige maand al opgevoerd in een reportage op de Russische televisie – met de veelzeggende titel ‘Exclusief: voor de executie’ – waarin hij te horen kreeg dat hij moet terechtstaan voor zijn “misdaden als vermoedelijke huurling”. De duidelijk zwaargewonde man vraagt in diezelfde video om “weer naar huis, weer naar mijn vaderland, mijn familie, mijn kinderen” te mogen gaan. “Ik zal hen de waarheid vertellen”, smeekt hij.

Healy zou in Oekraïne gewerkt hebben als vrijwilliger bij het verdelen van noodhulp. Beide mannen weigeren naar verluidt mee te werken aan het onderzoek.

Doodstraf

Twee andere Britten en een Marokkaan kregen vorige maand voor dezelfde aanklacht de doodstraf opgelegd, zij gingen in hoger beroep. Ook dat trio werd gevangengenomen terwijl ze vochten voor de Oekraïense strijdkrachten. Volgens de Britse regering is hun veroordeling een schending van het oorlogsrecht. Het zijn volgens Londen krijgsgevangenen, en zouden daarom niet ter dood veroordeeld mogen worden.

Hetzelfde geldt nu voor Hill en Healy. “Rusland en haar medeplichtigen voegen hiermee een nieuwe oorlogsmisdaad toe aan hun grote catalogus”, aldus het Britse ministerie van Defensie. “De kans dat Healy en Hill in Donetsk of in Rusland een eerlijk proces krijgen, zijn onwaarschijnlijk klein. Tenzij de autoriteiten duidelijk bewijs kunnen leveren dat ze effectief schuldig zijn aan oorlogsmisdaden, zou dit belachelijke proces onmiddellijk stopgezet moeten worden.”