Tienkoppig Club Brugge niet zonder moeite voorbij gretig Beerschot

Jutgla was opnieuw trefzeker voor Club Brugge. — © BELGA

Club Brugge nam het in de derde oefenpot van de nog prille voorbereiding op tegen een scherp Beerschot. Blauw-zwart kwam al vroeg met tien man te staan na de uitsluiting van Nsoki en kon pas kort voor rust de score openen via Jutgla. Na de pauze mochten bij beide teams heel wat beloften proefdraaien. Beerschot maakte gelijk via een gretige Goossens maar Servais besliste de partij met een prima genomen vrije trap.