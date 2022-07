Wij volgden de gele Tour-dag bij mevrouw Lampaert: “Normaal gun ik Wout en Sarah alles, maar vandaag even niet”

“Een mens wil altijd meer. Dan heb je één dag de gele trui en dan wil je twee dagen. Maar we moeten content zijn met wat we hebben.” Aan het woord is Astrid Demeulemeester (28) oftewel mevrouw Yves Lampaert. Weliswaar een minuut of tien na de aankomst van de rit, wanneer de eerste emoties al wat waren gaan liggen. Wij volgden de gele dag ten huize Lampaert, voor de tv met een portie fruitpap voor Wieske, een paar stevige vloeken en een ferme vleug stress.