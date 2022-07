De sfeer bij PS verkrampte toen De Bleeker vrolijk kwam binnenwandelen, amper stappen gezet richting pensioenhervorming

Eva De Bleeker kwam in de Wetstraat 16 naar een regeringsconclaaf terwijl PS dacht dat ze niet uitgenodigd was. — © BELGA

Het conflict tussen PS en Open VLD van vorige week blijft smeulen. Groot was de verbazing toen staatssecretaris Eva De Bleeker zaterdag opdook in de Wetstraat 16 bij een regeringsconclaaf over de pensioenen. PS dacht immers dat ze niet uitgenodigd was. Inhoudelijk is er weinig vooruitgang geboekt: het Planbureau moet vier pensioenmaatregelen in detail uitrekenen tegen maandagavond.