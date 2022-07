Israël: “Drie Hezbollah-drones neergeschoten”

Het Israëlische leger heeft zaterdag laten weten dat het drie uit Libanon afkomstige drones heeft neergehaald die op weg waren naar het Karish-gasveld, in het oosten van de Middellandse Zee. Israëlische media berichtten dat de drones de lucht in gestuurd werden door de Hezbollah-militie, die nauwe banden heeft met het regime in Iran. Hezbollah bevestigde dat het drie drones richting Karish gelanceerd heeft.

Tel Aviv en Beiroet discussiëren al langer over de grens tussen beide landen in de Middellandse Zee. In het grensgebied liggen immers gasvelden waar ze allebei aanspraak op maken. Omdat de landen officieel in staat van oorlog zijn, is het bijzonder moeilijk een uitweg uit dit conflict te vinden. Ook over de grenzen over land komt het regelmatig tot spanningen.

Het Israëlische leger zegt nog dat de drones snel werden opgemerkt. Een eerste onderzoek suggereerde dat ze geen onmiddellijk gevaar vormden.

De ontdekking van enorme gasvoorraden in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, de voorbije jaren, wekt bijzondere interesse bij de landen in de regio, en wakkerde grensconflicten aan.

Volgens Israël ligt Karish duidelijk binnen de Israëlische maritieme grenzen, terwijl Beiroet vindt dat het gasveld in betwist gebied ligt.