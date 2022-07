Antwerp wint van KV Mechelen met duidelijke cijfers

De voorbije week had KV Mechelen naarstig getraind in Alkmaar maar als je de uiteindelijke uitslag te zien kreeg, leek het allemaal een maat om niks. Antwerp won achter gesloten deuren met duidelijke 4-0-cijfers na 2x60 minuten. Vincent Janssen stond meteen aan het kanon en legde een penalty in het mandje. Christopher Scott, die zopas overkwam van Bayern München, opende de score voor The Great Old.