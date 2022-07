Ozempic, een diabetes-middel op voorschrift, wordt alsmaar populairder bij mensen die willen afvallen. Zozeer dat in bepaalde regio’s van ons land een tekort dreigt voor diabetespatiënten. In Limburg roept het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond diabetici op om op tijd een nieuwe dosis van het medicijn in te slaan. “De vraag is explosief gestegen”, zegt het apothekersverbond.