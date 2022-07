Ze zijn de trots van de Belgische keuken. Het grijze goud van onze kust. Noordzeegarnalen. Maar wat blijkt? Het zijn Nederlandse schepen die de bulk van de grijze garnalen uit de Belgische wateren plukken. En amper zes Belgische garnaalvissers varen nog uit met hun traditionele kleine vaartuigen. “Onze garnaalvisserij is op sterven na dood. Als we niks doen, is het er straks mee gedaan.”