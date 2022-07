Wit-Russische president Loekasjenko beschuldigt Oekraïne van raketaanvallen en dreigt met aanval op “beslissingscentra” van westerse landen

Volgens de bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin vonden de “provocaties” vanuit Oekraïne drie dagen geleden “of misschien wat vroeger” plaats. Hij voegde er volgens het Wit-Russische staatspersbureau Belta aan toe dat alle raketten zijn onderschept. Bewijzen leverde de dictator niet.

Loekasjenko benadrukte tevens dat Wit-Rusland niet verwikkeld wil geraken in het conflict in Oekraïne, “maar zal vechten in het geval van een invasie van zijn territorium.” “Minder dan een maand geleden heb ik de strijdkrachten het bevel gegeven de – zoals ik het nu wel kan noemen – beslissingscentra in hun hoofdsteden in het vizier te nemen”, zei de laatste dictator van Europa. Wat hij daarmee bedoelde, zei hij echter niet.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne bestaat de vrees dat Wit-Rusland officieel betrokken kan raken bij het conflict. Loekasjenko heeft al toegegeven dat in de eerste weken van de oorlog Russische raketten vanuit Wit-Rusland op Oekraïne werden afgevuurd.