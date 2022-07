Palestijnen overhandigen kogel die journaliste ombracht aan VS voor onderzoek

De Palestijnse Autoriteit heeft de kogel die in mei de bekende Amerikaans-Palestijnse Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh ombracht, overhandigd aan de Verenigde Staten. Amerikaanse onderzoekers zullen een expertise uitvoeren op de kogel die moet vaststellen of het Israëlische leger al dan niet verantwoordelijk is. Dat maakte de Palestijnse procureur Akram Al-Khatib zaterdag bekend.