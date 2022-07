Vijftig jaar na iconische foto krijgt ‘napalmmeisje’ haar laatste behandeling: “Ik ben geen slachtoffer van de oorlog meer”

Vijftig jaar nadat van haar de iconische foto gemaakt werd tijdens de Vietnamoorlog, kreeg Phan Thi Kim Phuc (59) in Miami haar laatste ­laserbehan­de­ling voor de zware brandwonden die ze opliep bij de napalmaanslag op haar woonplaats. Fotograaf Nick Ut bracht het ‘napalmmeisje’ na de aanslag naar een ziekenhuis, waar ze een jaar moest blijven om te herstellen. Sindsdien leefde ze in constante pijn.

Phan Thi Kim Phuc was negen jaar toen ze hét symbool werd van de gruwel van de oorlog in Vietnam. Een Zuid-Vietnamees vliegtuig dropte die bewuste achtste juni van 1972 napalm op haar dorp Trảng Bàng. “Ik vergeet die dag nooit”, vertelde ze onlangs aan CNN. “Ik speelde in een tempel, plots riepen soldaten dat we weg moesten lopen. Ik kwam op de grote weg, zag dat vliegtuig luid en snel in onze richting vliegen. Ik zag de bommen vallen, hoorde ze, en toen was er overal vuur rond me. Mijn kleren brandden weg. Ik liep en riep dat het te heet was.”

Phan Thi Kim Phuc samen met haar moeder, twee dagen na de aanval — © Associated Press

Fotograaf Nick Ut fotografeerde dat moment, kreeg er een Pulitzerprijs voor, maar redde het meisje ook. Hij bracht haar naar het ziekenhuis waar dokters geen cent voor haar leven gaven en haar eerst weigerden te behandelen, maar hij kon ze toch overtuigen. Ze verbleef er uiteindelijk meer dan een jaar om te herstellen, onderging er twintig operaties. Daarna duurde het nog tien jaar en volgden er nog verschillende operaties voor ze opnieuw ietwat normaal kon bewegen. Maar de rest van haar leven zou ze er voortdurende pijn aan overhouden. En ze bleef ook altijd beperkt in haar bewegingsvrijheid. In 2015 startte ze in Miami nog een ultieme laserbehandeling om het dikke littekenweefsel te verzachten. Nu, eind mei en liefst 50 jaar na de aanval, onderging ze de twaalfde en laatste behandeling.

“Ik ben geen slachtoffer van de oorlog meer, ik ben een overlever”, vertelde ze tijdens haar verblijf in de VS in een interview met CBC. “Ik ben nu een vriend, een helper, een moeder, een grootmoeder en een overlevende die oproept tot vrede.”

In Miami kreeg ze de twaalfde en laatste behandeling — © AP

Ze vertelde ook dat ze de foto lang haatte. Dat ze zich lelijk en beschaamd voelde omdat ze er naakt op stond. Pas nadat ze in de jaren negentig naar Canada verhuisde en zelf moeder werd, besefte ze naar eigen zeggen hoe sterk dat beeld was. “Toen besloot ik om mijn leven te wijden aan het helpen van kinderen.” Ze richtte er de Kim Foundation International op die medische hulp en psychologische ondersteuning biedt aan kinderen die zijn getroffen door oorlogsgeweld.