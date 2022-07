Twintiger op slag dood na zware crash: “Hij week om onverklaarbare reden van rijbaan af”

Een twintiger uit Tremelo is overleden na een zwaar auto-ongeval op de Tiensesteenweg in Tielt-Winge. De man week om onverklaarbare reden van de rijbaan af, en overleed ter plaatse.

Omstreeks 19.15 uur speelde het drama zich op de Tiensesteenweg af. “De bestuurder, een twintiger die in Tremelo woont, reed met zijn bestelwagen vanuit Tienen richting het Gouden Kruispunt, maar plots week hij om een onverklaarbare reden van de rijbaan af”, aldus burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). “Daardoor schampte hij met zijn wagen tegen een boom, en kwam hij in een diepe talud terecht. Door de val was de hele voorzijde erg beschadigd, en de man overleed door de klap ter plekke. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar helaas zonder succes. Het is een zeer spijtig voorval. Er zijn geen andere personen bij het ongeval betrokken.” Een ooggetuige, de chauffeur die al een tijdje achter de bestelwagen reed, maakte melding dat er zéker niet sneller gereden werd dan de toegelaten 70 kilometer per uur.

Het verkeer moest enkele uren omrijden. — © mdt

Volgens buurtbewoners is het al de vierde keer op enkele maanden tijd dat er op de Tiensesteenweg in Tielt-Winge een zwaar ongeluk plaatsvindt. “Er staat een heraanleg gepland, maar zelfs als die al doorgevoerd was, zou de jongen in deze omstandigheden helaas verongelukt zijn. Als je plots van de rijbaan afwijkt, dan is dat jammer genoeg niet zonder gevolgen”, klinkt het nog. Om 22.30 uur werd de camionette uit de gracht getakeld. Het verkeer moest enkele uren omrijden. De familie van het slachtoffer werd ingelicht. Het incident wordt daarnaast nog onderzocht door het parket. MDT